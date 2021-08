Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 393,00 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Demnach befindet sich BioNTech in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 146,38 EUR verläuft. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

