Warum attackiert China die eigene Hightech-Industrie?

Online-Spiele werden in einem chinesischen Staatsmedium als „geistiges Opium“ für junge Menschen gebrandmarkt. Der Vergleich mit Rauschgift soll später zwar entfernt worden sein, an den Finanzmärkten zeigte er dennoch Wirkung. Er gilt als jüngste Attacke der Staatsführung im monatelangen Feldzug gegen Hightech-Unternehmen des eigenen Landes. Was bezweckt China mit dieser Kampagne? Mit welchen Konsequenzen ist zu rechnen? Darüber spreche ich mit Bianca Thomas in dieser neuen Podcast-Folge.