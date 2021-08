SHI International beruft James Prior mit dem Ziel, das Wachstum im In- und Ausland voranzubringen

SHI International , einer der weltweit größten IT-Lösungsanbieter, hat James Prior als Senior Vice President of Strategy eingestellt. Er berichtet an CEO Thai Lee und wird dafür verantwortlich zeichnen, dass das Unternehmen sowohl in den USA als auch auf internationaler Ebene einen ambitionierten Wachstumskurs einschlägt. Zu diesem Zweck wird er mithilfe des Finanzmanagements und der Bewertung strategischer Expansionsmöglichkeiten geschäftskritische Erkenntnisse liefern.

„Die umfangreichen Erfahrungen von James Prior im Bereich Controlling und Unternehmenstransformation werden uns bei der Planung, Umsetzung und Unterstützung unserer ambitionierten Wachstumsziele in den kommenden Jahren von großem Nutzen sein“, so Thai Lee, President und CEO von SHI. „Seine Erfahrungen in den USA und im Ausland, insbesondere im IT-Markt, werden sicherstellen, dass SHI weiterhin gut positioniert ist. Wir werden prüfen, umrüsten und neu investieren, um Ressourcen bereitzustellen, die dem Bedarf von Bestandskunden und Neukunden aus aller Welt entsprechen.“

ÜBER SHI

Die 1989 gegründete SHI International Corp. ist ein globaler Anbieter von Technologieprodukten und Dienstleistungen mit einem Unternehmenswert von 11 Milliarden US-Dollar. Mit einem Vertriebsteam, das in Bezug auf Erfahrung und Stabilität seinesgleichen in der Branche sucht, und unterstützt von Experten für Software-Volumenlizenzierung, Hardwarebeschaffung und zertifizierte IT-Services, liefert SHI maßgeschneiderte IT-Lösungen für Firmenkunden, Großunternehmen, den öffentlichen Sektor und den Hochschulbereich. Mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit ist SHI das größte „Minority and Woman Owned Business Enterprise“ (Unternehmen im Besitz von Minderheiten und Frauen) in den USA.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.SHI.com.

Website von SHI: http://www.SHI.com

SHI Blog: http://blog.SHI.com

SHI Twitter-Handle: @SHI_Intl

