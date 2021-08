Novaliq schließt Rekrutierung der zweiten Phase III-Studie für CyclASol® zur Behandlung von Trockenes Auge (Keratoconjunctivitis sicca - "KCS", oder auch Syndrom des trockenen Auges) ab

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Novaliq,

ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf erste und beste

Augentherapeutika konzentriert, die auf der einzigartigen wasserfreien

EyeSol®-Technologie basieren, gab heute bekannt, dass die zweite von zwei

Phase-III-Studien (ESSENCE-2), in der das Prüfpräparat CyclASol® zur Behandlung

der Anzeichen und Symptome der Krankheit des trockenen Auges untersucht wird,

mit insgesamt 834 Teilnehmern vollständig abgeschlossen ist.



Die Erkrankung des trockenen Auges, eine der häufigsten Erkrankungen der

Augenoberfläche, beeinträchtigt die Lebensqualität von Millionen von Menschen.

Obwohl es sich um eine multifaktorielle chronische Erkrankung handelt, spielen

Entzündungen und immunologische Prozesse eine Schlüsselrolle bei der Pathologie

des trockenen Auges. Das Eindringen von Immunzellen in die Tränendrüsen, die

Meibom-Drüsen, die Bindehaut und die Hornhaut sind die vorherrschenden Merkmale

von KCS. Der entzündliche Teufelskreis umfasst die Instabilität des Tränenfilms,

die Hyperosmolarität der Tränen, die Apoptose von Hornhaut-/Bindehautzellen, die

Entzündung der Augenoberfläche und die Schädigung des Auges. Intrinsische und

extrinsische Faktoren belasten die Augenoberfläche, was den Zyklus beschleunigt

und das trockene Auge verschlimmert[1].







multizentrische, randomisierte, doppel-maskierte, Vehikel-kontrollierte Studie

mit 328 Patienten (ESSENCE-1) sowie eine laufende multizentrische, offene,

einarmige 12-monatige Sicherheitsverlängerungsstudie mit 202 Patienten

(ESSENCE-2 OLE). Die Ergebnisse von ESSENCE-2 werden für das vierte Quartal 2021

erwartet und ermöglichen im Falle eines positiven Ergebnisses die Einreichung

eines Antrags auf Zulassung eines neuen Medikaments (NDA - New Drug Application)

bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration im Jahr 2022.



"Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten des Phase-III-Programms für

CyclASol® und danken den Patienten, Studienzentren und Prüfärzten, die an diesem

Programm teilnehmen. Wir hoffen, dass die Ergebnisse der ESSENCE-2-Studie mit

den Ergebnissen der ESSENCE-1-Studie übereinstimmen und die Wirksamkeits- und

Sicherheitsergebnisse aus den früheren Phasen des Entwicklungsprogramms

bestätigen werden", sagte Dr. Sonja Krösser, Vice President Pre-Clinical and

Clinical Development, Novaliq.



CyclASol® ist eine topische, entzündungshemmende und immunmodulierende

Augenlösung, die 0,1 % Cyclosporin A in EyeSol® enthält und für die Behandlung

von KCS entwickelt wurde. Das einzigartige wasserfreie Präparat basiert auf der Seite 2 ► Seite 1 von 2



