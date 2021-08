Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Photon Energy nimmt Photovoltaik-Anlagen in Australien in Betrieb Photon Energy hat in Australien Photovoltaik-Anlagen Leeton, New South Wales, mit einer Leistung von insgesamt 14,6 Megawatt in Betrieb genommen. Mit den Anlagen baut der niederländische Stromproduzent seine australischen Aktivitäten auf 14,7 …