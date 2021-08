BioNTech zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 387,40. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund eins Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bis heute markieren 393,00 EUR dieses Hoch. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Da dieser Indikator bei 146,38 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

