Osisko erklärt eine Erhöhung der Quartalsdividende um 10 %

(Montreal, 9. August 2021) Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen“ oder „Osisko“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ... ) (OR: TSX & NYSE) gibt eine Dividende von 0,055 CAD pro Stammaktie für das dritte Quartal 2021 bekannt, was einer Steigerung um 10 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021 bei einer annualisierten Dividende von 0,22 USD pro Aktie entspricht. Die Dividende wird am 15. Oktober 2021 an die zum Geschäftsschluss am 30. September 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Sandeep Singh, President und CEO von Osisko, kommentierte: „Angesichts der starken Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 und unserer anhaltenden Finanzkraft freuen wir uns, die Renditen an die Aktionäre durch eine Erhöhung unserer vierteljährlichen Dividende um 10 % zu priorisieren.“

Für Aktionäre mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten wird der US-Dollar-Gegenwert auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 30. September 2021 veröffentlichten Tageskurses ermittelt. Diese Dividende ist eine „berechtigte Dividende" im Sinne des Income Tax Act (Kanada).

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre auch daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (der „Plan") eingeführt hat. Aktionäre, die ihren Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten haben, können sich für die Teilnahme am Plan in Verbindung mit der Dividende entscheiden, die am 15. Oktober 2021 an die am 30. September 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Weitere Details sind auf der Website von Osisko unter http://osiskogr.com/en/dividends/drip/ verfügbar.

Nicht registrierte wirtschaftliche Aktionäre, die an dem Plan teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Makler, Investmenthändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, das ihre Stammaktien hält, um sich über die geltende Anmeldefrist zu erkundigen und die Teilnahme an dem Plan zu beantragen. Für weitere Informationen zur Einschreibung oder andere Anfragen wenden Sie sich bitte an den Vertreter unter +1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder inquiries@canstockta.com