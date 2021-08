Anlegerverlag Bei CureVac fliegt heute der Deckel weg! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.08.2021, 17:32 | 12 | 0 | 0 10.08.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Feierstimmung herrscht heute bei allen CureVac-Aktionären. So schießt der Kurs rund vier Prozent in die Gewinnzone. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu CureVac erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Mit dem Anstieg auf 54,54 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Zuletzt lag dieses Top bei 53,90 EUR. Die Spannung bei CureVac ist also kaum zu überbieten. Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen. Fazit: Wie es bei CureVac weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





