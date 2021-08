Die Biontech-Discount- und Bonus-Zertifikate eignen sich Anleger, die auf beim derzeitigen Kursniveau mit Sicherheitspuffer agieren und bereits mit einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen wollen.

Die Biontech-Aktie (BNTX, US09075V1026) markierte am 10.8.21 bereits im vorbörslichen Handel mit knapp 460 US-Dollar ein neues Allzeithoch – damit springt der Unternehmenswert auf über 110 Milliarden US-Dollar. Die Spekulationen beruhen hier nicht nur auf den zusätzlichen Erträgen aus einer dritten Corona-Booster-Impfung, sondern auch auf einer erfolgreichen Erlösverwendung in der Krebsforschung. Das macht die Aktie volatil und selbst defensive Zertifikate attraktiv. Hinweis: Produkte basieren auf den an der Nasdaq gelisteten ADRs, weshalb alle Parameter in US-Dollar definiert werden.

Discount-Strategien (Dezember / März)