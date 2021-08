Der Wirecard-Skandal führte zu einer Verschärfung der Regeln für den deutschen Leitindex. Im September wird in diesem Zuge die Dax-Familie auf 40 Mitglieder vergrößert. Diese Unternehmen sind im Rennen.

Die Deutsche Börse hat die Regeln für den deutschen Aktienindex überarbeitet und verschärft. Grund für die Indexreform ist der Wirecard-Skandal: Der Zahlungsdienstleister meldete Ende Juni 2020 Insolvenz an, war aber aufgrund der damals geltenden Regularien noch bis Ende August im Dax notiert. Auch der Dax-Nachfolger, Delivery Hero, der anstelle von Wirecard dann in den Index aufgenommen wurde, zog Kritik auf sich: Der Essenslieferant verzeichnete keinen operativen Gewinn und ist in Deutschland zudem gar nicht mehr aktiv.

Stufenweise neue Regeln sollen Risiken reduzieren