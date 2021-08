Nach Ausbruch über die Hürde der letzten Monate verlaufend um 217,35 US-Dollar hat sich Visa weiteres Kurspotenzial erarbeitet und ist infolgedessen an das projizierte Kursziel um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 249,22 US-Dollar hochgelaufen. Seitdem herrscht in dem Wertpapier eine Konsolidierung und brachte in einer einzigen Welle erste Abschläge auf rund 235,00 US-Dollar hervor. Kurzzeitig schien der EMA 50 für Auftrieb zu sorgen, heute stellt sich die Sachlage jedoch ganz anders dar und weist auf eine zweite und finale Korrekturwelle hin.

EMA 200 in Fokus

Kommt es zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb des EMA 50 bei aktuell 238,17 US-Dollar, werden Rücksetzer zurück auf die Augusttiefs bei 234,03 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Darunter dürften weitere Zielmarken um 230,00 und schließlich am EMA 200 bei 222,18 US-Dollar (steigend) zu finden sein. Für dieses kurzfristige Abwärtsszenario könnte ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DV4DYF gestartet werden. Für frische Long-Signale mit Zielen um 268,90 US-Dollar bedarf es eines nachhaltigen Kurssprungs mindestens über 252,70 US-Dollar.