project44 schließt das Quartal mit mehr Q2 ARR ab, als sechs vergleichbare Visibility-Unternehmen gemeinsam erreichen

project44 , der weltweit führende Anbieter von Echtzeit-Visibilität für Lieferketten, gab erneut ein Rekordwachstum im zweiten Quartal bekannt, einschließlich einer Netto-Dollar-Bindung an das Unternehmen von 129 % und einem ARR-Wachstum von 123 % im Vergleich zum Vorjahr. Gemessen an ARR, Kundenzahl und Carriern ist project44 bereits das größte Unternehmen für Visibility-Plattformen. Die ARR von project44 war im zweiten Quartal höher als die Summe der sechs nächstplatzierten Visibility-Unternehmen im selben Quartal.

project44 Closes the Quarter with More Q2 ARR than the Next Six Visibility Companies Combined (Graphic: Business Wire)

Globale Störungen bei Lieferketten, kombiniert mit viel Aufregung am Markt, über die Übernahme von ClearMetal und Ocean Insights trugen dazu bei, dass sich in Q2 viele Kunden für project44 entschieden haben. Die project44-Plattform unterstützt mittlerweile mehr als 680 globale Verlader und Drittlogistikanbieter und bietet Einblick in ein Netzwerk von mehr als 110.000 multimodalen Spediteur-Integrationen und 1,8 Mio. Assets - das größte heute in einer Visibility-Plattform verfügbare Spediteur-Netzwerk.

"Im vergangenen Jahr hatte fast jedes Unternehmen weltweit mit den Auswirkungen von Störungen innerhalb von Lieferketten zu kämpfen, verursacht durch Wirbelstürme, Handelskriege, Hafenblockaden, Überschwemmungen oder die globale Pandemie", so Jett McCandless, CEO und Gründer von project44. "Diese Unternehmen nutzen unsere multimodale Visibility Plattform, weil sie ihnen hilft, Herausforderungen präventiv anzugehen, bevor sie auftreten, und von einer reaktiven Haltung zu einem agilen, proaktiven Ansatz überzugehen.

Kontinuierliche Wertschöpfung für Kunden

project44 ist die umsatzstärkste und am schnellsten wachsende SaaS-Plattform für End-to-End-Transport Transparenz in Echtzeit. Im Q2 Quartal schloss project44 seine Serie-E-Investition in Höhe von 202 Mio. USD ab, die von den Investoren Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) und Emergence Capital geleitet wurde. Durch die Übernahme und anschließende Integration von ClearMetal und Ocean Insights konnten in Q2 74 neue Kunden für die Plattform gewonnen werden - darunter 44 neue globale Verlader, die sich für project44 als Visibilitätsplattform ihrer Wahl entschieden haben - ein Zuwachs von 573 % im Vergleich zum Vorjahr.