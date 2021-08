Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Erneut uneinheitlich - Prager Börse schwächelt Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben auch am Dienstag ohne klare Richtung geschlossen. Kursgewinne gab es in Warschau, Budapest und Moskau. An der Prager Börse ging es hingegen moderat nach unten. Wie auch andernorts warten die …