DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Wiederaufbau in den Flutkatastrophen-Regionen in Nordrhein-Westfalen kann nach Angaben von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit dem verabredeten Sondervermögen von 30 Milliarden Euro schnell beginnen. "Häuser und Städte werden wieder aufgebaut", sagte Laschet am Dienstagabend nach der Online-Konferenz mit seinen Amtskollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Und wir werden dafür sorgen, dass sich die Betroffenen in ihrer Heimat eine neue Existenz schaffen können. Und jeder Einzelne wird beim Wiederaufbau, beim Neuanfang auf die Solidarität der Gemeinschaft setzen können", bekräftigte Laschet.

Bund und Länder haben am Dienstag beschlossen, einen Wiederaufbaufonds gemeinsam mit 30 Milliarden Euro auszustatten. Der Fonds "Aufbauhilfe 2021" soll als Sondervermögen des Bundes eingerichtet werden.