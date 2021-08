---------------------------------------------------------------------------

KAP AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen erhöhte Dividende für das Geschäftsjahr 2020 vor



Fulda, 10. August 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der KAP AG haben heute beschlossen, der für den 30. September 2021 einzuberufenden ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer erhöhten Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1,75 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie (bislang vorgesehener Dividendenvorschlag: 0,75 Euro) vorzuschlagen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung würde damit ein Gesamtbetrag in Höhe von 13.593.235,25 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie keine Dividende ausgeschüttet.



Mit dem neuen Vorschlag für die Dividende sollen die Aktionäre im Wesentlichen an der guten aktuellen Geschäfts- und Ergebnisentwicklung sowie dem Erlös aus dem Verkauf der it-novum GmbH partizipieren.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres soll wie geplant am 24. September 2021 stattfinden.



Der Vorstand



Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

kai.knitter@kap.de

+49 (0) 661 103 327



Sprache: Deutsch

Unternehmen: KAP AG

Edelzeller Straße 44

36043 Fulda

Deutschland

Telefon: 06611030

Fax: 0661103830

E-Mail: office@kap.de

Internet: www.kap.de

ISIN: DE0006208408

WKN: 620840

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

