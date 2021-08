110 Bohrungen über 39.700 Meter im Jahr 2020 – das sind die Eckdaten, in welche die Erfolgsgeschichte von MAG Silvers mexikanischen Vorzeigeprojekt ‚Juanicipio‘ eingebettet ist.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

höchste Zeit, sich jetzt gespannt zurückzulehnen und die Highlights der MAG Silver Corp. (WKN: 460241 / TSX & NYSE: MAG)-Erfolgsgeschichte Bohrloch für Bohrloch, Erzgang für Erzgang und Fortschritt für Fortschritt durchzublättern.

Erzgang ‚Valdecañas‘ - beste Ergebnisse in der ‚Bonanza‘-Zone!

Mit einer wahren Mächtigkeit von 5,2 m und großartigen Gehalten von 3,3 g/t Gold (Au), 1.356 g/t Silber (43,4 Unzen Silber / Ag) und 0,4 % kombiniertem Blei und Zink lieferte Bohrloch MIC-6 vom oberen Ende der ‚Bonanza‘-Zone aus nicht nur einen herausragenden Treffer, sondern gleichzeitig auch einen Hotspot für künftige Abbauarbeiten.

Quelle: MAG Silver

Verständlich, dass Bohrloch MIW-1 in derselben ‚Bonanza‘-Zone mit 3,1 m wahre Mächtigkeit und erstklassigen Gehalten von 5,7 g/t Au, 3.584 g/t Ag, 0,5 % Blei (Pb) und 0,6 % Zink (Zn) auch glänzen wollte (und konnte).

Die ‚Valdecañas Deep‘-Zone gewährte hochgradige Einblicke!

21 Bohrungen und 20 Treffer, die mächtige signifikante Gehalte zutage förderten – so liest sich die Visitenkarte der ‚Infill‘- und Erweiterungsbohrungen in der ‚Deep‘-Zone von ‚Valdecañas‘. Ein beeindruckendes Beispiel für das große Potenzial dieser Zone gab Bohrloch D1-6-1, mit einem Gehalt von 3,9 g/t Au 198 g/t (6,3 oz/t) Ag, 14,2 % Blei und Zink und 0,4 % Kupfer über 18,1 m.

Östlich davon stach Bohrloch D5-3-3 aus dem illustren ‚Best-of‘ der Bohrlöcher heraus und lieferte über 21,0 m 0,9 g/t Au, 357 g/t Ag bzw. 11,4 oz/t Ag, 4,7 % Blei und Zink sowie 0,2 % Kupfer. Die Zugabe folgte zugleich, mit 0,6 g/t Au, 1.023 g/t (32,7 oz/t) Ag, 3,9 % Blei plus Zink und 0,3 % Kupfer über 6,1 m.

Auch ‚Anticipada‘ bot allerhand Gehaltvolles!

Mit Bohrloch D5-3-1 durchschnitt eine der auch aktuell noch längsten Bohrung den Erzgang ‚Anticipada‘ und bewies eindrucksvoll, dass die Würze nicht immer in der Kürze liegt. Vielmehr fördert auch eine lange Bohrung etwas hoch Gehaltvolles zutage, nämlich satte 0,6 g/t Au, 112 g/t Ag, 9,3 % Blei plus Zink und 0,1 % Kupfer über 10,3 m wahre Mächtigkeit.

Die Goldmedaille in der Disziplin Silbergehalte sicherte sich im ‚Anticipada‘-Erzgang Bohrloch Bohrung 5-3-3 mit einer wahren Mächtigkeit von 2 m und einem Gehalt von 0,4 g/t Au, 691 g/t (22,1 oz/t) Ag sowie 13,1 % Blei und Zink.

Quelle: MAG Silver

Die Silbermedaille in Sachen Goldgehalte ging wiederum an die beiden Bohrlöcher D5-3-5 und D6-7. Sie lieferten einzelne Analyseabschnitte mit 13,9 g/t Au bzw. 10,5 g/t Au

‚Anticipada‘-Bronze ging an Bohrloch D7-1, das sensationelle 0,7 % Kupfer erbrachte.

Wahnsinns Ergebnisse der ‚Venadas‘-Erzgangfamilie!

Die meisten Abschnitte, die in der nach Nordosten streichenden Erzgangfamilie ‚Venadas‘ untersucht wurden, zeigten starke Analogien zu ‚Valdecañas-Bonanza‘-Zone und damit ihr bestes Silber- und Gold-haltiges Gesicht. Das hübscheste davon gehörte zweifelsohne Bohrloch MIE-2, das 2,4 m wahre Mächtigkeit mit 9,8 g/t Au und 607 g/t (19,5 oz/t) Ag lieferte.

Gehaltvolles Futter für die ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage!

Mit dem vierten Quartal steht die Inbetriebnahme der ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage quasi vor der Tür. George Paspalas, Präsident und CEO von MAG Silver, fiebert diesem Tag entgegen, mit einem Blick zurück auf das erfolgreiche letzte Jahr und mit Augen, die fest auf die Zukunft gerichtet sind:

„Die herausragenden Ergebnisse stimmen uns sehr zuversichtlich, was die Erweiterung und detaillierte Konkretisierung der Tiefenvererzung von ‚Juanicipio‘ angeht, wie natürlich auch die möglichen Tonnagen, Gehalte und Lebensdauer unserer Mine.“

Fazit: In der Tiefe geht´s weiter!

Das es in der Tiefe noch weiter geht, ist schon klar. Um jetzt auch greifbare Zahlen über die Höhe der Grade, die Mächtigkeit und die Kontinuität zu bekommen wird nun auch die Tiefe genauer exploriert und unter die Lupe genommen.

Aber auch die Erkenntnisse und das Wissen, die MAG Silver (WKN: 460241) durch die Aufbereitung in der JV-Partner-‚Fresnillo‘-Anlage gewonnen hat hilft nun sehr gut bei der eigenen ‚Juanicipio‘-Mühle, dessen finanziellen Vorteil man nicht unterschätzen sollte! Sobald diese die Produktion aufnehmen und sukzessive hochgefahren wird, wird sie einen wichtigen Beitrag zur vollen Entfaltung des Minen-Potenzials beitragen! Und dieses Potenzial ist gewaltig!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/