Der Hohn der Märkte / Kommentar zur Entwicklung der Immobilienpreise von Jan Schrader.

Frankfurt/M. (ots) - Erfolg in der Kapitalanlage ist scheinbar leicht: Man musses nämlich einfach nur fertigbringen, zur richtigen Zeit in die richtigenVermögenswerte zu investieren! Am Immobilienmarkt wäre der Erfolg nahezu sichergewesen, wenn man nur früh genug die Finger von Büroobjekten und erst recht vonEinzelhandelsimmobilien gelassen hätte - und stattdessen früh das Potenzial derWohnhäuser gesehen hätte. Der Vorteil in der Kapitalanlage wäre binnen kurzerZeit immens gewesen, denn seit Beginn der Coronakrise haben Mehrfamilienhäuser,mit denen auch große Investoren gerne ihre Portfolios schmücken, um mehr als einZehntel an Wert gewonnen, während Büroobjekte nach Jahren des Booms an derNullmarke entlangkrebsen und Einzelhandelsobjekte tiefer und tiefer absacken.Natürlich wäre dieser Erfolg nicht leicht, sondern durch Zufall verdientgewesen, denn Marktumbrüche dieser Art sind freilich nicht vorhersehbar. Aberfachsimpeln kann über diese Entwicklung fast jeder, denn rückblickend ergibtwieder einmal alles Sinn: Seit Beginn der Coronakrise haben die Notenbanken eineZinswende auf ewig verschoben, die Bauzinsen haben zwischenzeitig ein neues Tieferreicht, die Menschen sitzen mangels Konsummöglichkeiten auf viel Geld und dieBanken und Sparkassen erheben auf große Bestände auch noch ihr "Verwahrentgelt".Es ist kein Wunder, dass mehr Menschen ihr Geld in eine Wohnimmobilie stecken.Und die Misere der Büros und Einzelhandelsobjekte wiederum lässt sich treffendmit den Schlagworten "Homeoffice" und "Onlinehandel" beschreiben, auch das ist -rückblickend - glasklar. Nur hilft die Beschreibung der Vergangenheit fürkünftige Entscheidungen leider kaum weiter. Sobald sich ein Phänomenmanifestiert, ist es oft genug auch schon in den Preisen enthalten. Auf ewighintenan - das ist der Hohn der Märkte.Es mutet daher merkwürdig an, wenn Investoren nun erklären, Wohnimmobilienstärker zukaufen zu wollen. Den schon erfolgten Rekord im Preiszuwachs sparensie jedenfalls nicht mehr ein, und ob Wohnobjekte auch in Zukunft so erfolgreichsind, weiß niemand. Eine Prognose zu den Segmenten wäre gewagt, auch dieMarktstatistiker des Pfandbriefbankenverbands VDP halten sich zurück. Immerhinmuss ein Investor nicht jeden Spott hinnehmen: Er kann mittels breiter Streuungdie schlimmstmöglichen Verluste umgehen. Schwache Marktphase hin oder her, Bürosund Einzelhandelsobjekte haben in einem Immobilienportfolio auch künftig einenPlatz verdient.(Börsen-Zeitung, 11.08.2021)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4991108OTS: Börsen-Zeitung