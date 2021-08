SITA und LiveAction kooperieren zur Gewährleistung einer lückenlosen Sichtbarkeit im gesamten Luftverkehrsnetz

SITA, der führende IT-Anbieter in der Luftfahrtindustrie, und LiveAction, der Marktführer im Bereich Netzwerk-Performance-Management, gaben heute die Verfügbarkeit einer neuen Berichterstattungslösung bekannt, die Kunden vollständige Transparenz und Servicesicherheit bei WAN- und SD-WAN-Implementierungen bietet. Die SITA SDN Reporting Platform basiert auf LiveSP von LiveAction und ist Teil von SITA Service Management Assurance, einem branchenführenden Angebot für das Servicemanagement, das Kunden dabei unterstützt, den maximalen Nutzen aus den abonnierten Services von SITA zu ziehen.

LiveAction bietet über ein zentrales, übersichtliches Dashboard einen umfassenden Einblick in die Netzwerk- und Anwendungsperformance. Die Plattform vereinheitlicht Netzwerkdaten, indem sie verschiedene Netzwerk-Telemetriedaten erfasst, analysiert und in Berichten darstellt. So können Unternehmen die Netzwerk-, Anwendungs- und Endbenutzerperformance optimieren. Dies hilft den Teams für den Netzwerkbetrieb, die Transparenz über das gesamte hybride Netzwerk zu verbessern und die Netzwerknutzung, Anwendungsperformance, SD-WAN-Performance, COS-Informationen, Cloud-Traffic-Nutzung, Netzwerklatenz und vieles mehr nachzuverfolgen. LiveSP wurde für Dienstleistungsanbieter entwickelt und ermöglicht es SITA, eine verbesserte Transparenz für Kunden zu schaffen und Geschäftseinblicke für SITA Connect-Dienste zu bieten – sichere, zuverlässige und flexible Netzwerkkonnektivitätslösungen, die den Passagieren auf der ganzen Welt ein immer besseres Erlebnis bieten.