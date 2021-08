Transphorm kooperiert mit Salom und liefert ein mit Qualcomm Quick Charge 5 kompatibles 100 W USB-C PD PPS-Ladegerät

Transphorm and Salom partner to deliver a 100 W USB-C PD PPS adapter that is Quick Charge 5 compliant. (Photo: Business Wire)

Das neue USB-C-Power-Delivery-Ladegerät (USB-C PD) unterstützt die „Quick Charge 5“-Technologie, mit der Smartphones in fünf Minuten von 0 auf 50 Prozent aufgeladen werden können.* Es handelt sich um einen Universaladapter, der sowohl den traditionellen Power-Delivery-Modus als auch den USB-C-Programmable-Power-Supply (PPS)-Modus (Version 3.0) unterstützt. Dadurch ist das Ladegerät in der Lage, einen gleitenden Spannungsbereich (zwischen 3,3 V und 21 V) zu liefern, im Gegensatz zur stufenweisen Spannungsausgabe des traditionellen Modus.

Transphorm entwickelte mit Unterstützung von Qualcomm Technologies, Inc. die Spezifikation des Adapters und entwarf das gesamte funktionale Produkt, vom Universaleingang bis zum USB-C PD/PPS-Ausgang. Das GaN von Transphorm wird in den traditionellen AC/DC-Boost-PFC- und den DC/DC-Quasi-Resonant-Flyback-Topologien (QRF) verwendet. Salom war dann für die Feinabstimmung des entwickelten Systems, die Entwicklung des Gehäuses und die Durchführung aller erforderlichen Zertifizierungen wie für Quick Charge 5, leitungs- und strahlungsbedingte Emissionen, Berührungstemperatur und andere Punkte verantwortlich.

„Adapterlösungen mit GaN von Transphorm bieten die Möglichkeit, mit weniger mehr zu erreichen“, so Philip Zuk, SVP des Bereichs Worldwide Technical Marketing and Business Development bei Transphorm. „Im Vergleich zu anderen GaN-Lösungen, wie z. B. e-mode, bieten unsere normal-off SuperGaN-FETs ein einfaches Design und eine Ansteuerbarkeit, die mit der von Standard-Silizium vergleichbar ist, während sie kompromisslos mehr Leistung auf einer wesentlich kleineren Grundfläche liefern. Außerdem haben wir bewiesen, dass unsere Produktionserträge die Anforderungen an hohe Stückzahlen erfüllen können. Wir sind stolz darauf, mit Salom zusammenzuarbeiten, um dieses „Quick Charge 5“-konforme Ladegerät zu liefern. Der Einsatz einer solch revolutionären Technologie ist eine unglaubliche Ehre und ein Beleg für die technischen Leistungen und die Zusammenarbeit unserer Teams.“