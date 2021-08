mLogica erwirbt das innovative Legacy-Modernisierungsunternehmen Reverse Paradigm und erweitert damit die jüngste Akquisition der LIBER-Software-Suite von Atos

Dieser Schritt folgt auf die kürzliche Übernahme der wegweisenden LIBER-Software-Suite des französischen multinationalen Informationstechnologieunternehmens Atos durch mLogica. Mit dem LIBER-Tool-Set können Unternehmen mit veralteten Mainframe-Anwendungen die Flexibilität, Skalierbarkeit und Anpassbarkeit erreichen, die nur in der Cloud möglich ist – und dabei die Stabilität und Funktionalität ihrer bestehenden Systeme beibehalten.

mLogica, ein globaler Anbieter von Dienstleistungen für die Modernisierung von Datenbanken, Mainframes und Anwendungen, hat heute angekündigt, dass das Unternehmen das umfassendste Tool-Set für die Migration von Mainframes in die Cloud auf den Markt bringt. Dieser Schritt wurde durch die kürzliche Übernahme des italienischen Mainframe-Pionierunternehmens Reverse Paradigm sowie durch mehrere andere strategische Zukäufe wichtiger Technologieunternehmen und Vermögenswerte in diesem Jahr ermöglicht.

Als langjährige Experten auf dem Gebiet der Datenbank- und Anwendungsmodernisierung in die Cloud bietet MLogica mit diesen Übernahmen nun das umfassendste Tool-Set für die Migration sowohl für private als auch für öffentliche Organisationen, die die Aktualisierung ihrer veralteten IT-Systeme nicht länger aufschieben können. Das zusammengeführte Toolset wird nun als LIBER*M Mainframe Modernization Suite vermarktet.

Amit Okhandiar, Präsident und CEO von mLogica, erläutert: „Eine der wichtigsten Überlegungen, wenn man ein komplexes Projekt wie die Modernisierung von Altsystemen in Angriff nimmt, ist die Auswirkung, die es auf das Tagesgeschäft haben könnte. Je mehr bewegliche Teile, desto zeitaufwändiger, fehleranfälliger und logistisch anspruchsvoller wird es.“

Okhandiar ist der Meinung, dass die Vereinfachung des Modernisierungsprozesses der Schlüssel zum Erfolg für die Kunden ist. „Mit dem Kauf von Reverse Paradigm und der LIBER-Suite ist mLogica nun das einzige Unternehmen, das durchgängige Expertise, Tools und Support für jede Phase der Modernisierung in die Cloud anbieten kann. Wir optimieren den gesamten Prozess, so dass sich unsere Kunden und ihre IT-Mitarbeiter auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können – in dem Wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir pünktlich, im Rahmen des Budgets und mit absoluter Genauigkeit und Sicherheit liefern.“

Anthony Veltri, Senior VP des Bereichs Solution Architecture and Global Operations bei mLogica, fügt hinzu: „Der spannendste Aspekt dieser Übernahme ist, dass die von uns erworbenen Tools bei der Zusammenarbeit in Projekten mit unseren langjährigen Partnern in den Bereichen Mainframe-Migration und Systemintegration sowie mit globalen Cloud-Anbietern genutzt werden können.“

„Diese neuen Übernahmen treiben unsere Mission deutlich voran, unseren Kunden das umfassendste Set an Tools auf dem Markt sowie fachkundigen Service und Support zu bieten. Dadurch können sie den Zeitrahmen, die Risiken und die Kosten für die Modernisierung von Workloads jeder Größe drastisch reduzieren.“

Santino Spagnoli, Gründer und Präsident von Reverse Paradigm, der nun VP des Bereichs Engineering für Mainframe-Modernisierung bei mLogica wird, ist der Meinung, dass dieser Schritt den Weg in die Zukunft der Informationstechnologie weist. „Wir freuen uns darauf, Teil einer lösungsorientierten Organisation zu werden, die es uns ermöglicht, unsere Migrationspartner noch besser zu unterstützen und Innovationen für den Mainframe-Modernisierungsmarkt voranzutreiben.“

mLogica verfolgt das Ziel, die Effizienz von Unternehmen mit Hilfe von Cloud-Migration zu steigern. Gegründet von Experten aus führenden Technologieunternehmen, hat sich mLogica auf die Migration komplexer, bestehender lokaler Geschäftsanwendungen und Datenbanken, sowohl von Mainframes als auch von dezentralen Systemen, in die Cloud spezialisiert.

mLogica nutzt seine automatisierte Software-Suite zur Modernisierung dezentraler Systeme STAR*M und seine Mainframe-Modernisierungssoftware LIBER*M, um bestehende Systeme in die Cloud zu migrieren. mLogica modernisiert darüber hinaus Big-Data-Anwendungen mit seiner Hyperscale-Petabyte+ Big-Data-Software CAP*M und seinen softwaregesteuerten TRAK*M Managed-Services-Programmen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mLogica.com.

