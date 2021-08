OwnBackup nähert sich mit Series-E-Investment einer Bewertung von 3,35 Milliarden US-Dollar und erweitert seine führende Cloud-to-Cloud-Datensicherung auf Microsoft

OwnBackup, eine führende Plattform zur Datensicherung in der Cloud, gab heute eine Series-E-Investition in Höhe von 240 Millionen US-Dollar bekannt, die von Alkeon Capital und B Capital Group angeführt wird, einschließlich einer zweiten Investition in das Unternehmen durch BlackRock Private Equity Partners und Tiger Global. Weitere Anleger sind die bisherigen Investoren Insight Partners, Salesforce Ventures, Sapphire Ventures und Vertex Ventures. Das Unternehmen hat insgesamt nahezu 500 Millionen US-Dollar eingeworben, was zu einer Steigerung der Bewertung um 2 Milliarden US-Dollar innerhalb von sechs Monaten führte. OwnBackup kündigte außerdem Pläne an, seine umfassenden Backup- und Recovery-Lösungen noch in diesem Jahr auf andere Cloud-Plattformen auszuweiten, beginnend mit Microsoft.

OwnBackup konzentriert sich weiterhin darauf, seine Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Daten auf jeder Cloud-Plattform selbst zu verwalten und zu schützen, was mit dem umfassenden Kunden-Ökosystem von Salesforce begann. Die zusätzliche Finanzierung unterstreicht die Erfolgsgeschichte von OwnBackup bei der Entwicklung von Cloud-Datenschutz- und -Management-Produkten, die die Kunden brauchen und schätzen. OwnBackup bietet derzeit Lösungen für Cloud-Datensicherung, Sandbox Seeding und Datenarchivierung für fast 4.000 Unternehmen weltweit.

„Unser Einsatz für den Schutz der Daten unserer Kunden und die Bereitstellung von Lösungen, die eine präzise und schnelle Wiederherstellung ermöglichen, nimmt weiter zu. Unsere Arbeit mit Salesforce, Microsoft und anderen wichtigen SaaS-Ökosystemen ermöglicht es Unternehmen, in der heutigen digitalisierten Welt erfolgreich zu sein“, so Sam Gutmann, CEO von OwnBackup. „Die Geschichte jedes Unternehmens wird mit Daten geschrieben, und diese jüngste Finanzierungsrunde wird unsere Vision unterstützen, dass wir unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre Daten auf jeder Cloud-Plattform zu besitzen und zu schützen.“

Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde kann OwnBackup seine bewährte Cloud-Datenschutz-Expertise noch in diesem Jahr auf Dynamics 365 ausweiten. OwnBackup wird Dynamics 365-Kunden dabei unterstützen, komplexe aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen und Datenunterbrechungen aufgrund von Benutzer- und Integrationsfehlern zu vermeiden. Mit diesem Angebot können Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Datensicherungen behalten, verlorene oder beschädigte Daten schnell wiederherstellen und die Akzeptanz von Microsoft Azure und Dynamics 365 in Unternehmen erhöhen.