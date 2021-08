---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 10. August 2021) - Discovery Harbor Resources Corp. (TSXV: DHR) (OTC Pink: DCHRF) (FSE: 4GW) (das "Unternehmen" oder "Discovery Harbour") freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrprogramm des Unternehmens auf der Goldliegenschaft Caldera nun im Gange ist. Die Liegenschaft befindet sich in einer gehaltvollen Goldregion an der Kreuzung der Goldgürtel Walker Lane und Northumberland nordwestlich von Tonopah, Nevada. Das Unternehmen plant, sechs bis acht Bohrziele zu testen. Die Reihenfolge bestimmen dabei logistische Erfordernisse sowie die im Verlauf der Bohrungen erzielten Ergebnisse. Die Bohrlöcher werden 100 bis 300 Meter tiefer sein als alle bisherigen Bohrungen auf Caldera. Ziel ist der potenziell hochgradige Teil des epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidierung. Discovery Harbour wird als erstes Unternehmen das Potenzial einer Siedezone testen, die typischerweise in Tiefen ab etwa 300 Metern zu finden ist und in der Edelmetalle ausfallen.



Die Bohrungen auf dem Ziel "G" (Abbildung 1 auf der nächsten Seite) haben begonnen. Dieses Ziel hat entlang einer Struktur von mindestens 500 Metern Länge kontinuierlich anomale Gesteinsproben ergeben, einschließlich drei Gesteinsproben mit mehr als 15 Gramm Gold pro Tonne ("g/t") und weiteren 11 Proben mit mehr als 2 g/t Gold. Flache historische Bohrlöcher in diesem Gebiet ergaben anomales Gold, einschließlich 10,7 Meter mit 1,09 g/t Gold. Eine breite Zone, die sowohl Quarz und Chalcedon als auch Bodenproben mit einem anomalen Gehalt an Gold, Silber, Arsen und Antimon zusammen aufweist, spricht ferner für dieses Ziel als vielversprechendes epithermales Goldsystem mit geringer Sulfidierung. Ein zusätzliches ermutigendes Merkmal dieses Ziels ist eine Biegung in der Struktur, die auf eine Goldablagerung hindeutet.