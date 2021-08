GWM hält 2021 Online-Konferenz für Übersee-Vertriebspartner ab und will mit ständigem Wandel weltweit gewinnen

BAODING, China, 11. August 2021 /PRNewswire/ -- Am 9. August veranstaltete GWM die Online-Konferenz für Übersee-Vertriebspartner 2021 unter dem Motto „To Change & For Future". Vertreter von fast 200 Überseehändlern aus mehr als 60 Ländern und Regionen wie Russland, Australien, Südafrika, dem Nahen Osten, Nordafrika, Mittel- und Südamerika wurden zur Teilnahme an der live gestreamten Konferenz eingeladen. Ziel der Konferenz ist es, das Konzept des kontinuierlichen Wandels zu verdeutlichen, die Strategie der GWM zu vermitteln und das Vertrauen in die Strategie durch Leistungsüberprüfungen zu stärken.

GWM erzielte ein Umsatzwachstum vor dem Hintergrund des anhaltenden Aufschwungs von COVID-19 und der weltweiten Chip-Knappheit. Von Januar bis Juli 2021 lag der Gesamtabsatz von GWM bei über 700.000 Einheiten, was einem Anstieg von 49,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Absatz in Übersee lag bei über 74.000 Einheiten, was einem Anstieg von 176,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 10,4 % des Gesamtabsatzes ausmacht, was zeigt, welch enormes Potenzial das Unternehmen für den Weltmarkt aufgebaut hat und wie fortschrittlich seine Strategie unter den neuen Bedingungen ist. Dadurch ermutigt, haben die Vertriebshändler in Übersee Schwierigkeiten überwunden und Durchbrüche erzielt. GWM verlieh den vier führenden Vertriebshändlern in Chile, Saudi-Arabien, Côte d'Ivoire und der Ukraine die Sales Pioneer Awards.