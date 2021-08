Datenmaterial ‚en masse‘ sollte man meinen, wenn man bedenkt, dass Discovery Silver schon ein riesiges Bohrprogramm über 75.000 m in 178 Bohrungen im Rahmen des ‚Phase 1‘-Bohrprogramms gegen Ende April abgeschlossen hat.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aber selbst diese „Unmengen“ an Datenmaterial reichen noch längst nicht aus, für die Perfektionisten von Discovery Silver (WKN: A2DW38 / TSX-V: DSV), die trotzdem, dass noch 14 Bohrungen aus dem ersten Bohrprogramm nicht ausgewertet wurden, schon mit dem zweiten Bohrprogramm Vollgas gestartet haben! Hier wird keine Zeit verschenkt!

Newsflow am laufenden Band!

Allerdings, und darauf warten wir gespannt, wird das Eintreffen der noch ausstehenden Ergebnisse noch für diesen Monat erwartet. Quasi direkt im Anschluss daran können wir dann auch schon eventuell mit den ersten Ergebnissen aus dem laufenden ‚Phase 2‘-Bohrprogramm rechnen, welches dann wiederum einen stetigen Nachrichtenfluss über die nächste Zeit garantieren sollte.

Zum ohnehin schon eigenen und fundierten Datenmaterial verfügt Discovery Silver sogar noch über weitreichende Informationen aus 133.000 Bohrmetern aus 292 früheren Bohrungen! Das heißt also, nach Auswertung des laufenden Bohrprogramms verfügt Discovery Silver über Datenmaterial von unglaublichen rund 230.000 Bohrmeter!

Parallel zu allen Feldarbeiten wird sogar schon eine Ressourcenaktualisierung erstellt, die sogar noch im laufenden Quartal präsentiert werden soll. Im Anschluss daran geht es eigentlich nahtlos im vierten Quartal schon mit der Vormachbarkeitsstudie (‚PEA‘) weiter! Alles in allem hat das Unternehmen also noch allerhand Pfeile im Köcher, die sich positiv auf den Kursverlauf auswirken sollten.

Herausragende Bohrergebnisse lassen Anlegerherzen höherschlagen!

Doch jetzt können sich Investoren erst einmal wieder über herausragende Bohrergebnisse aus 21 Bohrlöcher freuen, die im ‚Cordero‘-Silberprojekt in Mexiko/Chihuahua gebohrt wurden!

Quelle: Discovery Silver

Die Bohrungen, die in die ‚NE Extension‘-Zone gebohrt wurden, liefern neben hervorragenden Ergebnissen wie:

207 g/t Silberäquivalent (AgÄq) über 168,8 m ab 140 m Tiefe,

260 g/t AgÄq über 132,6 m,

190 g/t AgÄq über 77,1 m sowie

192 AgÄq über 86,2 m und

184 g/t AgÄq über 81,4 m

auch noch signifikante Mineralisierungserweiterungen!

Nicht minder erfolgreich präsentierten sich die Bohrungen die in der ‚SW Extension‘-Zone niedergebracht wurden, die nicht nur die kontinuierliche Vererzung innerhalb einer hochgradigen, großvolumigen Domäne bestätigen, sondern obendrein noch Spitzenabschnitte mit 96 g/t AgÄq über 102,7 m und 76 g/t AgÄq über 55,7 m liefern!

Die Bohrungen im ‚Far NE‘-Gebiet, einer Lagerstätte, in der zuvor nur wenige Bohrungen niedergebracht wurden, zielten auf die potenzielle Erweiterung der hochgradigen großvolumigen Domäne nach Nordosten ab. Die Analyseergebnisse zeigen eine Reihe von oberflächennahen Abschnitten, allerdings mit niedrigeren Gehalten, in Kombination mit hochgradigen Abschnitten mit zum Beispiel 93 g/t AgÄq über 94,3 m, 92 g/t AgÄq über 42,8 m sowie 98 g/t AqÄq über 37 m!

Aber das ist noch längst nicht alles, deshalb weitere Bohrergebnisse hier im Überblick:

Quelle: Discovery Silver

„Unsere Bohrergebnisse untermauern weiterhin die großen Mächtigkeiten und ausgezeichneten Gehalte, die große Bereiche der Lagerstätte ‚Cordero‘ charakterisieren. Die Bohrungen in der ‚NE Extension‘ waren erfolgreich, um die Streichlänge der hochgradigen Vererzung um etwa 100 m zu verlängern. Von den fünf besten Abschnitten dieser Zone, lieferten vier Abschnitte einen durchschnittlichen Gehalt mit 212 g/t AgÄq über 109 m. All diese Ergebnisse werden zusammen mit den endgültigen Analyseergebnissen unseres ‚Phase-1‘-Bohrprogramms in unsere bevorstehende Ressourcenschätzung einfließen, die noch im Laufe dieses Quartals veröffentlicht werden soll“, sagte Taj Singh, Präsident und CEO.

Fazit:

Wieder einmal liefert Discovery Silver (WKN: A2DW38) erstklassig ab! Nachdem eigentlich alle Bohrungen überzeugen, richtet sich nun das Augenmerk des Unternehmens auf die Höherstufung der ‚vermuteten‘-Ressourcen in die ‚nachgewiesenen‘ sowie die Aufnahme in die ‚PEA‘!

Zudem wird es sehr interessant werden, zu beobachten, wie sich die Mächtigkeit der Gehalte und die Kontinuität der umfangreichen hochgradigen Gangsysteme weiterentwickeln und welche die Lagerstätte durchziehen. Dies wird derzeit im Rahmen des ‚Phase 2‘-Bohrprogramms mit vier Bohrgeräten genauer überprüft. Es war also selten spannender als heute bei Discovery Silver!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/