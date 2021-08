„Heute schon an morgen denken“, diesem Zitat müssen nicht nur Unternehmenslenker folgen, wenn es um die Etablierung neuer Geschäftsmodelle zur Zukunftssicherung geht. Es gilt auch in Bezug auf die Energiewende.

Was nützen immer schärfer formulierte Klimaziele durch die Politik, wenn im Augenblick noch nicht einmal sichergestellt ist, woher die knappen Rohstoffe zur Herstellung der erneuerbaren Energien wie Elektromobilität, Photovoltaik oder Windkraft für die nächsten Jahre bezogen werden sollen. Die Unternehmen, die bereits an morgen gedacht haben, werden deshalb die neuen Stars an der Börse.



Lesen sie den Artikel hier weiter