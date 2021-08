HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zum Lokführer-Streik:

"Mit dem Tarifeinheitsgesetz, das SPD und Union durchsetzten, hat sich der Machtkampf von EVG und GDL noch verschärft. Denn es soll in jedem Betrieb nur noch der Tarifvertrag der Gewerkschaft gelten, die dort mehr Mitglieder hat. Was zwangsläufig dazu führt, dass die kleinere GDL um ihre Existenz kämpfen muss. Umso mehr werden die Lokführer wie vor sechs Jahren auch länger streiken, wenn die DB nicht einlenkt. Als Eigentümer des Konzerns sollte der Bund im Interesse der geplagten Bahnkunden auf ein faires Angebot an die GDL dringen - die künftige Regierung muss endlich die Bahnreform II anpacken."/be/DP/men