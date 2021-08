KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Wiederaufbaufonds:

"Geld alleine wird nicht reichen, um all diese Schäden zu beseitigen. Straßen, Brücken, Schienen, Kläranlagen, Kitas, Schulen, Sportanlagen: So viel an öffentlicher Infrastruktur, die man zu einem funktionierenden Leben braucht, ist komplett dahin. Auch die Frage von beschleunigten Planungsverfahren wird eine Herausforderung. Politik und Verwaltungen müssen in Zeitabschnitten denken und handeln, die ihnen bislang fremd sind. Doch nur mit einer schnellen Perspektive werden die Menschen im Ahrtal den Mut aufbringen, noch einmal anzufangen und in ihrer Heimat zu bleiben."/be/DP/he