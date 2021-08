OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zum Lokführer-Streik:

"Natürlich haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht, ihre Forderungen - notfalls mit einem Arbeitskampf - durchzusetzen. Doch in diesem Fall geht es nicht in erster Linie um die Entlohnung der Beschäftigten. Es geht in Wahrheit um die Zukunft der kleinen Lokführergewerkschaft GDL und ganz speziell um ihren Vorsitzenden Claus Weselsky. Dieser hat genau zwei Probleme: Erstens konkurriert seine GDL innerhalb des Bahnkonzerns mit der weitaus größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Zweitens besagt ein nicht unumstrittenes Tarifeinheitsgesetz, dass in einem Unternehmen der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft gilt, die unter den Beschäftigen die meisten Mitglieder hat. Und das ist eben die EVG. Der GDL droht somit die Bedeutungslosigkeit. Mit dem nun initiierten Streik der Lokführer will Weselsky die Lage bewusst eskalieren lassen, um auf diese Weise mehr Mitglieder zu gewinnen."