VZ Holding AG: VZ Gruppe weiter auf Wachstumskurs

Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586



VZ Gruppe weiter auf Wachstumskurs

Zug, 11. August 2021 - Die VZ Gruppe steigert ihre Betriebserträge gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um 17,5 Prozent. Der Reingewinn wuchs überproportional um 21,3 Prozent auf 68,4 Millionen Franken. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet CEO Matthias Reinhart wiederum höhere Erfolgszahlen als im Vorjahr.



Betriebsertrag wächst um 17,5 Prozent

In einem günstigen Umfeld setzte sich die positive Geschäftsentwicklung der VZ Gruppe fort. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 stiegen die Betriebserträge um 17,5 Prozent von 159,8 auf 187,8 Millionen Franken. Wegen pandemiebedingter Einschränkungen im ersten Quartal wuchsen die Beratungshonorare etwas langsamer, nämlich um 15,9 Prozent. Erträge aus verwalteten Vermögen, die wichtigste Ertragskomponente, nahmen hingegen sogar um 21,7 Prozent zu. Rund die Hälfte dieses Anstiegs ist auf die günstige Börsenentwicklung und damit auf den höheren Wert der verwalteten Vermögen zurückzuführen, die andere Hälfte auf die zusätzlichen Privat- und Firmenkunden. Der Gewinn wuchs ebenfalls überproportional, nämlich um 21,3 Prozent von 56,4 auf 68,4 Millionen Franken.



Mehr als 4000 zusätzliche Verwaltungskunden

Die Nachfrage nach den Dienstleistungen der VZ Gruppe steigt weiterhin kräftig. Bei den Verwaltungsdienstleistungen stieg die Zahl neuer Kunden um gut 30 Prozent, nämlich von 3082 im ersten Halbjahr 2020 auf 4028 im ersten Halbjahr 2021. Das schlägt sich direkt im Netto-Neugeld nieder, das von 1,6 auf 2,5 Milliarden Franken zunahm.



Starke Bilanz

Mitte Jahr betrug die Bilanzsumme der VZ Gruppe 5,4 Milliarden Franken, gegenüber 5 Milliarden Ende 2020. Die Differenz ist vor allem auf die zusätzlichen Kundinnen und Kunden zurückzuführen. Als Folge der Beteiligung an einem englischen Independent Financial Advisor (IFA) fällt die Kernkapitalquote 1,5 Prozentpunkte tiefer aus als vor zwölf Monaten. Mit 23,2 Prozent bleibt sie jedoch sehr solid.