E.ON mit starkem ersten Halbjahr und erfolgreichem Krisenmanagement in den Hochwassergebieten



* Erfolgreicher Kraftakt zur schnellen Wiederherstellung der Stromversorgung in von der Flut betroffenen Gebieten

* Starkes operatives Geschäft mit Verbesserungen im Vertriebsgeschäft und witterungsbedingt höherem Gasabsatz - Einigung bei Reststrommengen erhöht Ergebnis deutlich



* Bereinigtes EBIT steigt um 45 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro, bereinigter Konzernüberschuss um 86 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro

* Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021, mittelfristige Ziele und Dividendenpolitik bestätigt



Der E.ON-Konzern hat die Energieversorgung in den Gebieten, die von den katastrophalen Unwettern Mitte Juli betroffen waren, nahezu vollständig wiederherstellen können. Der Konzern hatte kurzfristig rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spezialistinnen und Spezialisten aus dem gesamten Bundesgebiet zur Unterstützung seiner Tochter Westenergie zusammengezogen, um schnelle Hilfe im betroffenen Netzgebiet zu leisten. Der Vorstandsvorsitzende der E.ON SE, Leonhard Birnbaum, drückte bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen des Unternehmens den Opfern des Unglücks sein Mitgefühl aus und dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den vergangenen Wochen an ihre Grenzen gegangen seien.

Birnbaum betonte in dem Zusammenhang die Bedeutung einer starken und robusten Infrastruktur: "Die katastrophalen Ereignisse haben schmerzlich gezeigt, von welch überragender Bedeutung eine zuverlässige und resiliente Energie-Infrastruktur ist. Besonders das Verteilnetz, das wir betreiben, ist für das alltägliche Leben der Menschen von herausragender Bedeutung."

An die Politik gerichtet forderte Birnbaum in diesem Zusammenhang eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie eine angemessene Verzinsung von Investitionen in Energienetze: "Eine starke und sichere Infrastruktur muss solide finanziert sein. Hierzu braucht es auch international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Investoren, um das nötige Kapital für die Infrastruktur zu mobilisieren". Bereits vor Verschärfung der Klimaziele errechnete der Konzern in einer Studie gemeinsam mit der RWTH Aachen einen Investitionsbedarf von mehr als 110 Milliarden Euro in die Verteilnetzinfrastruktur bis 2050. Der Investitionsbedarf wird durch die neuen Klimaziele schneller eintreten.