Matador Partners Group AG: Halbjahresbericht per 30.6.2021; Ergebinis deutlich über den Planzahlen

Matador Partners Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht per 30.6.2021:

- Ergebnis beträgt 3,11 Mio. CHF nach Steuern und liegt somit

- deutlich über den Planzahlen

- Private Equity Portfolio mit hervorragender Performance



Sarnen, 11. August 2021 - Die Matador Partners Group AG , ein auf Secondary Private Equity spezialisiertes börsennotiertes Unternehmen, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,11 Mio. CHF nach Swiss GAAP FER erzielt. Hauptverantwortlich für die gute Entwicklung ist hervorragende Entwicklung des Private Equity Portfolios: Aktuell ist die Matador über 19 Private Equity Fonds an insgesamt rund 1.400 Unternehmen beteiligt.

"Das starke Ergebnis verdeutlicht, dass unser Fokus auf Secondary Private Equity Investments ein voller Erfolg ist", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates der Matador Partners Group AG. Aufgrund weiter deutlich anziehender Bewertungen im Portfolio geht das Unternehmen davon aus, die Jahresziele übertreffen zu können.

Dass dieses hohe Niveau gehalten wird, dafür geben die jüngsten Entwicklungen Anlass: "Wenn sich Liquiditätsbedarf bei Investoren ergibt, geht dies auch immer einher mit Gelegenheiten zum Einstieg bei Secondary Private Equity Transaktionen. Auch in den nächsten Monaten werden wir weitere, vielversprechende Investmentgelegenheiten prüfen, um auf diesem Weg den Portfolioausbau kontinuierlich weiterzuentwickeln und voranzubringen", erklärt der Verwaltungsrat der Matador. In diesem Zusammenhang sind für die Matador unterschiedliche Aspekte relevant: Neben hohen, zweistellige Renditechancen wird bei der Selektion von Transaktionen größter Wert auf die Themen Diversifikation und vor allem Risikominimierung gelegt.

In den vergangenen 20 Jahren hat Secondary Private Equity in jedem Vintagejahr positive Renditen erzielt - selbst bzw. insbesondere während und nach der Finanz- und Coronakrise. "Die Chance auf ertragreiche Transaktionen in allen Wirtschaftszyklen macht die Matador Partners Group AG zu einem wichtigen, liquiden Bestandteil und Stabilitätsanker eines unter Chance-Risiko-Aspekten gut diversifizierten Portfolios", so der Präsident des Verwaltungsrates.

Über die Matador Partners Group AG:

Die Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert.

Kontakt:

Matador Partners Group AG

office@matador-partners-group.com

Tel: +41(0) 41 6621062

