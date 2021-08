EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Swiss Steel Group steigert Profitabilität im zweiten Quartal 2021 deutlich



11.08.2021 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bereinigtes EBITDA in Q2 2021 signifikant gesteigert auf EUR 65,4 Mio. gegenüber EUR - 45,8 Mio. in Q2 2020

Absatzmenge in Q2 2021 mit 518 Kilotonnen durch anhaltend positive Nachfrage in der Automobil­industrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau um 72,1 % gesteigert gegenüber Q2 2020 mit 301 Kilotonnen

Auftragsbestand in Q2 2021 mit 650 Kilotonnen um 113,8 % deutlich höher als in Q2 2020

Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne in Q2 2021 gestiegen auf EUR 1'621,0 von EUR 1'561,1 in Q2 2020, signifikant höher als in Q1 2021 mit EUR 1'475,8

Free Cash Flow von EUR - 65,2 Mio. in Q2 2021 deutlich unter Vorjahresniveau von EUR - 2,8 Mio. bedingt durch steigende Rohstoffpreise, die zu einem weiteren Anstieg des Nettoumlaufvermögens führten

Nettoverschuldung in Q2 2021 auf EUR 605,4 Mio. reduziert von EUR 639,9 Mio. zum Jahresende 2020, Eigenkapitalquote bei 21,9 % weiter gestärkt

Transformationsprogramm weiterhin auf Plan mit Beitrag zur Verbesserung der Gewinnmargen

Re-Dimensionierung der Kapitalmarktkommunikation auf Q3 2021 geplant

Ausblick für das Geschäftsjahr 2021: Unter der Annahme, dass unsere Endmärkte stabil bleiben und unter Berücksichtigung der Saisonalität unseres Geschäfts, erwartet Swiss Steel Group ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 150 bis 180 Mio.

Jörg Walther, Mitglied des Verwaltungsrats und Vizepräsident, tritt aus persönlichen Gründen zurück CEO Frank Koch kommentierte: «Ich freue mich sehr, endlich an Bord zu sein. Ich kenne Swiss Steel Group seit Jahren als leistungsfähigen Wettbewerber. Seit meinem Einstieg habe ich bereits zahlreiche Standorte besucht und meine Erwartungen an die Kompetenz unseres Teams und die Qualität unserer Produkte haben sich bestätigt. Einhergehend mit der Umsetzung unseres Transformationsprogramms, bei der wir gute Fortschritte machen und der Markterholung nach COVID-19, welche sich im zweiten Quartal 2021 fortsetzte, hat sich unsere finanzielle Leistung markant verbessert. Unser Ausblick für das Jahr 2021 bestätigt einen anhaltenden Trend der Erholung nach COVID-19 in unseren Hauptabnehmerbranchen Automobil, Maschinen- und Anlagenbau sowie Energie. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist jedoch nach wie vor fragil. In der Automobilindustrie hält der Versorgungsengpass bei Halbleitern an, was sich auf die Auftragsvolumina unserer Kunden auswirkt. Auch die Versorgungslage auf den Rohstoffmärkten bleibt volatil. Insbesondere auf dem Schrottmarkt sehen wir einen anhaltenden Trend zu Preissteigerungen in Verbindung mit Lieferengpässen. Schliesslich steigen die COVID-19-Infektionsraten derzeit in den meisten Teilen der Welt wieder an, was zu einer neuen Welle von Beschränkungen und Stilllegungsmassnahmen führen könnte. Unter der Annahme, dass unsere Endmärkte stabil bleiben und unter Berücksichtigung der saisonalen Effekte des dritten und vierten Quartals, erwarten wir ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 150 bis 180 Millionen Euro.»