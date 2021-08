Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Eon erhöht Prognose Der Energiekonzern Eon hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. So habe das Unternehmen Aufwendungen für den Erwerb von Reststrommengen zurückerhalten, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) …