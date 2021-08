Thyssenkrupp Q3 in Line; Forecast Confirmed Autor: PLX AI | 11.08.2021, 07:14 | 14 | 0 | 0 11.08.2021, 07:14 | (PLX AI) – Thyssenkrupp Q3 revenue EUR 8,700 million vs. estimate EUR 8,692 millionFY forecast confirmedAdjusted EBIT amounted to €266 million, up significantly from the prior-year figure of €(693) million and also from the prior quarter (€220 … (PLX AI) – Thyssenkrupp Q3 revenue EUR 8,700 million vs. estimate EUR 8,692 millionFY forecast confirmedAdjusted EBIT amounted to €266 million, up significantly from the prior-year figure of €(693) million and also from the prior quarter (€220 … (PLX AI) – Thyssenkrupp Q3 revenue EUR 8,700 million vs. estimate EUR 8,692 million

FY forecast confirmed

Adjusted EBIT amounted to €266 million, up significantly from the prior-year figure of €(693) million and also from the prior quarter (€220 million).

Almost all segments contributed to this positive performance with their earnings improvements. In particular, Materials Services posted record earnings.

For the full year 2020/2021 thyssenkrupp has confirmed the earnings forecast raised recently with the half-year figures



