FalconX erhält 210 Millionen USD nach 30-fachem Umsatzwachstum im Jahresvergleich und wird jetzt mit 3,75 Milliarden USD bewertet

FalconX, ein Finanzdienstleistungsunternehmen für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, das Institutionen den Handel, die Kreditvergabe und das Clearing für die wichtigsten Kryptowährungen anbietet, hat eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 210 Millionen USD bekannt gegeben, wodurch das Unternehmen nun mit 3,75 Milliarden USD bewertet wird. Die Runde wurde von Altimeter Capital, Sapphire Ventures und den bestehenden Investoren B Capital Group und Tiger Global Management geleitet, mit Beteiligung von Mirae Asset. Amex Ventures erhöhte im Rahmen dieser Runde ebenfalls seine bestehende Investition. Diese Investoren schließen sich den bestehenden Investoren Accel, Accomplice VC, Coinbase Ventures, CMT Digital, Flybridge Capital Partners, Lightspeed Venture Partners und Avon Ventures an, einem Risikokapitalfonds, der zu FMR LLC gehört, der Muttergesellschaft von Fidelity Investments.

In nur drei Jahren hat sich FalconX zu einem der am höchsten bewerteten institutionellen Kryptowährungsunternehmen der Welt entwickelt, vorangetrieben durch eine solide wirtschaftliche Basis, Rentabilität und Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen. FalconX nutzt maschinelles Lernen, um Institutionen einen zentralen Ansprechpartner mit Zugang zu globaler Liquidität in Kryptowährungen mit einer Verfügbarkeit von über 99,9 % über seine Webschnittstelle, seine APIs und seinen rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr besetzten Handelsschalter zu bieten. Das Kreditgeschäft des Unternehmens ermöglicht Institutionen den Zugang zu kurzfristigen Finanzierungen für den Handel und schließt damit die Lücke zwischen langfristigen Krediten und Derivatemärkten für Institutionen, die ihre Effizienz in der Bilanz auf flexible Weise erhöhen möchten. FalconX plant, in den kommenden Monaten mehrere neue Produktangebote offiziell bekannt zu geben, von denen jedes derzeit produktiv, schnell wachsend und profitabel ist.

„FalconX ist der vertrauenswürdige One-Stop-Shop für die weltweit führenden institutionellen Marktteilnehmer im Bereich Kryptowährungen und bietet die Technologie, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die für die Umsetzung ihrer Strategien in großem Umfang erforderlich sind“, sagte Raghu Yarlagadda, CEO und Mitbegründer von FalconX. „Als Dienstleister der weltweit führenden Investoren stehen wir an der Spitze eines Megatrends, der die Finanzdienstleistungen grundlegend verändern wird – wenn Sie nicht akzeptieren würden, dass Google oder Amazon nur fünf Tage in der Woche verfügbar sind, warum sind Finanzdienstleistungen dann nicht rund um die Uhr verfügbar, wirklich global und besser zugänglich? Mit der Blockchain wurde bewiesen, dass dies in großem Maßstab möglich ist, und FalconX ist stolz darauf, diesen Wandel anzuführen.“