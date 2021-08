---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation



DIC Asset AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021. Hervorragende Perspektiven für das gesamte Jahr.



* Konzernergebnis 37,7 Mio. Euro: Plus 32%



* Assets under Management 11,3 Mrd. Euro: Plus 33%



* Immobilienmanagementerträge 50,5 Mio. Euro: Plus 20%

* Funds from operations (FFO) 53,0 Mio. Euro: Plus 5%

* Transaktionen in Höhe von rund 900 Mio. Euro



Frankfurt am Main, 11. August 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, veröffentlicht heute die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2021.

Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Es erreicht in allen wesentlichen Kennzahlen ein erhebliches Plus. Das Konzernergebnis steigt um 32%. Die Assets under Management betragen mit einem Zuwachs von 33% nun 11,3 Mrd. Euro und wachsen konstant weiter, so dass das Unternehmen an seinem mittelfristigen Ziel von Assets under Management im Wert von rund 15 Mrd. Euro festhält. Die zentrale Ergebniskennzahl Funds from operations (FFO) erreicht mit einem Plus von 5% und 53,0 Mio. Euro eine neue Höchstmarke zum Halbjahr.

"Das erste Halbjahr zeigt erneut, dass unsere Immobilienplattform erfolgreich ist, eine starke Ertragsdynamik entwickelt und für die Zukunft ein herausragendes Potenzial hat. Das ist genau das, was wir unter ,dynamic performance' verstehen", sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. "Mit dieser uns eigenen Dynamik werden wir vielversprechende Transaktionen im zweiten Halbjahr umsetzen. Ich kann unser Versprechen erneuern: Wir werden weiter wachsen und unsere Ziele für das laufende Jahr erreichen."



Obwohl das Marktumfeld im ersten Halbjahr zurückhaltend war, sind der DIC Asset AG entscheidende Erfolge bei Vermietungen und Transaktionen gelungen. Dazu gehören etliche größere Neuvermietungen im Büro- und Logistikbereich.

Das Bilanzportfolio (Commercial Portfolio ohne Warehousing) konnte durch die Cashflow-starken Ankäufe des "MBC" in Köln und "Campus C" in München weiter gestärkt werden.



Im Institutional Business sind auf Basis wachsender Assets under Management die Erträge erneut kräftig gestiegen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr verfügt die DIC mit mehr als 700 Mio. Euro an weiteren Eigenkapitalzusagen von Investoren über einen gesicherten Investitionsumfang von rund 1,3 Mrd. Euro zum stetigen Ausbau bestehender Investmentvehikel.