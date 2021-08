DGAP-News Just - Evotec Biologics eröffnet J.POD 1 US in Redmond, Washington Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 11.08.2021, 07:30 | 59 | 0 | 0 11.08.2021, 07:30 | DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics eröffnet J.POD 1 US in Redmond, Washington



11.08.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



J.POD (R) 1 US BIETET EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT FÜR DIE CGMP-HERSTELLUNG VON BIOLOGIKA IN MENGEN VON WENIGEN KILOGRAMM BIS ZU MEHREREN TONNEN

J.POD(R)-ANLAGE ERWEITERT KAPAZITÄTEN VON JUST - EVOTEC BIOLOGICS UM KOMMERZIELLE HERSTELLUNG VON BIOLOGIKA; PRODUKTION KLEINER UND GROẞER WIRKSTOFFMENGEN FÜR SPÄTE KLINISCHE ENTWICKLUNG UND VERMARKTUNG

Hamburg, 11. August 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute die Eröffnung ihrer Anlage für die cGMP-Produktion von Biologika für die späte klinische Entwicklung und Vermarktung (J.POD(R) 1 US) in Redmond, Washington, USA bekannt. Die innovative biopharmazeutische cGMP-Produktionsanlage vervollständigt die J.DESIGN-Plattform von Just - Evotec Biologics, die Datenanalyse und maschinelles Lernen in alle Schritte zur Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Biologika integriert. Dazu gehört das Design von Forschungsbibliotheken (J.DISCOVERY(TM)), Molekülen (J.MD(TM)), Prozessen (JP3(R)) sowie die Produktionsanlage J.POD(R).



Die J.POD(R)-Technologie der Anlage nutzt autonome Reinräume mit kleinen, hochverdichteten Produktionsprozessen, was die Kosten für die Produktion von Biologika reduziert.



Die gut 12.000 m² große J.POD(R)-Anlage ist branchenweit einzigartig. Sie wurde mit verbesserter Umweltverträglichkeit konzipiert und in einer deutlich kürzeren Bauzeit im Vergleich zu konventionellen Anlagen zur Herstellung von Biologika errichtet. Der Standort verfügt über spezielle Labore zur Qualitätssicherung und Prozessentwicklung für klinische und kommerzielle Produkte, ein Warenlager sowie Büro- und Meetingräume für bis zu 200 Beschäftigte.



Der innovative "Fertigungs-Saal" und die Reinräume bieten Produktionsmöglichkeiten im verdichteten Fed-Batch- oder im Continuous-Processing-Verfahren für Mengen bis zu 1.000 L an, die hochwertige klinische oder kommerzielle Biologika in Mengen von wenigen Kilogramm bis zu einigen Tonnen ergeben.







