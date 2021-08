Am Dienstag sahen wir einen weiteren Tag mit skeptischem Blick auf die Rekordhochs im DAX vorbeiziehen. Die 15.800 bleibt dicker Widerstand. Reicht die Kraft nicht mehr für ein Allzeithoch?

Auch Dienstag kein Ausbruch erfolgt

Am Dienstag zog der DAX weiter seine engen Bahnen unter der Widerstandszone 15.800. Hatten wir am Vortag den Aufwärtstrend besprochen, welcher hielt, so gab es auf der Oberseite zwar gleich zum Handelsstart ein Signal, welches aber nur eine geringe Wirkung hatte. Ein kleiner Rückblick:

Unterstützung im DAX

Im weiteren Verlauf änderte sich am Chartbild wenig. Es gab neben dem Test dieser Aufwärtstrendlinie keine Dynamik nach unten. Bereits ab 15.733 Punkten drehte der Index wieder nach oben ab und visierte die Widerstandszone um 15.800 Punkte an.

Der ZEW-Index sorgte eher für Verwirrung, beurteilen Finanzexperten doch die aktuelle Lage als robust aber den Ausblick das dritte Mal in Folge zurückhaltender.

So galt im DAX erneut das Warten auf die Wall Street als "Strategie" und damit eine weitestgehend unvolatile Handelszeit am Markt.

Als der Dow Jones dynamisch ein neues Rekordhoch vollziehen konnte, lief der DAX kurzfristig über 15.800 Punkte mit, scheiterte dann jedoch umgehend wieder an diesem Bereich. Es blieb zwar bei einem Kursplus, doch letztlich in der Bandbreite des vergangenen Handelstages:

15.800 weiter Widerstand im DAX

Es war dabei ein Aufwärtstrend zu erkennen, der aber schwer zu handeln war. Mir selbst gelangen am Morgen zwei Short-Positionen um 15.781 bis Richtung Eröffnungslevel um 15.760 - bei der geringen Volatilität freut man sich bereits über wenige Punkte.

In der Tat war die Bandbreite zwischen Tiefpunkt und Hochpunkt mit 70 Zählern sehr gering. Dies hält seit Tagen an - folgende Parameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 15.734,14 Tageshoch 15.802,15 Tagestief 15.733,65 Vortageskurs 15.745,41 Schlusskurs 15.770,71

Damit warten wir wohl weiter alle auf den nächsten größeren Ausbruch. Kann man diesbezüglich in der Vorbörse bereits erste Indikationen erkennen?

Ideen zur Wochenmitte im DAX

Die gestrigen Trendlinien im Stundenchart haben bis auf die ganz steile Variante weiter ihre Gültigkeit (Rückblick):

DAX-Stundenchart mit Trendlinien

Etwas "aufgeräumt" und fokussiert gewichte ich diese Linie im Stundenchart am höchsten:

DAX-Bild Stundenchart

Das gleiche Bild bietet sich uns in der nächstkleineren Charteinheit, dem 30-Minuten-Chart:

Tagesstart im DAX im Dreieck

Daraus geht hervor, dass wir zur Wochenmitte entweder die Vola komplett einstellen und uns nicht mehr bewegen, oder dann endlich einen größeren Ausbruch sehen.

Aus der Vorbörse ist hierzu erneut keine Aussage zu treffen. Zu gestern Abend ist keine Veränderung zu sehen:

Kein Signal in der DAX-Vorbörse

Damit dürften wir erneut von der "Anziehungskraft" der 15.800er-Marke profitieren und dort erneut auf einen Ausbruch warten. Über 15.811 würde diese vollzogen und ein neues Allzeithoch erreicht.

Für den kurzfristigen Handel wird daher bei geringem Momentum für mich wieder die Short-Seite bis zum Ausbruch favorisiert. Einen deutlicheren Rücklauf kann es unter 15.733 mit Ziel 15.700 und ggf. auch zur 15.600 und dem dort weiterhin verankerten GAP aus der Vorwoche geben.

Wirtschaftsdaten am 11.08.2021

Direkt 8.00 Uhr wird mit dem Verbraucherpreisindex aus Deutschland eine weitere Kennzahl veröffentlicht, die Rückschlüsse auf die Inflation zulässt.

Wichtigster Termin ist jedoch 14.30 Uhr. Hier schauen wir auf die US-Verbraucherpreise und deren Implikationen wie bspw. der Kernrate, welche ebenfalls in Richtung Inflation Hinweise geben wird.

20.00 Uhr folgt noch das monatliche Budget-Statement aus den USA.

Alle genannten Eckpunkte und weitere Termine sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftskalender für den 11.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

