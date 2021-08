Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Salzgitter mit Ergebnissprung - Wasserstoffbasierte Stahlerzeugung bis Ende 2025 Die gestiegene Nachfrage sowie höhere Preise haben das Ergebnis des Stahlkonzerns Salzgitter im ersten Halbjahr angetrieben. So erhöhte sich der Außenumsatz von 3,6 Milliarden auf 4,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Salzgitter …