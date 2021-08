PNE AG: Deutliche Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2021

- Gesamtleistung und EBITDA deutlich gesteigert

- Eigenbetrieb von Windparks weiter ausgebaut

- Starkes Wachstum der Projektpipelines für Wind und Photovoltaik

Cuxhaven, 11. August 2021 - Die PNE AG hat sich im ersten Halbjahr 2021 durch die erfolgreiche Entwicklung weiterer Windparkprojekte, den Baubeginn und Verkauf von Windparks im In- und Ausland sowie den positiven Geschäftsverlauf im Dienstleistungsbereich operativ und finanziell erfolgreich weiterentwickelt. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Halbjahresbericht hervor.

Für das erste Halbjahr weist der Konzern eine Gesamtleistung von 93,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 77,0 Mio. Euro), ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 13,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 9,0 Mio. Euro), ein Betriebsergebnis (EBIT) von 2,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 0,6 Mio. Euro) und ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 0,01 Euro (im Vorjahr: -0,07 Euro) auf.

Aufgrund des verstärkten Ausbaus des Eigenbetriebs von Windparks ist die Gesamtleistung deutlich höher als im vergangenen Jahr. Die Segmente des Konzerns "Projektentwicklung" und "Services" wiesen bei Gesamtleistungen und EBITDA hohe Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Im Segment "Stromerzeugung" wurde die Gesamtleistung und des EBITDA von den schwachen Windverhältnissen im ersten Halbjahr negativ beeinflusst.

"Stille Reserven" durch Aufbau des Windparkportfolio

Die Ergebnisse sind stark beeinflusst vom Aufbau des Windparkportfolios im Eigenbesitz. Damit wurden "stille Reserven" geschaffen, die nicht sofort erkennbar sind. Aufgrund der Investitionen in eigene Projekte sind auf Konzernebene insgesamt bereits 100,3 Mio. Euro, davon in 2021 im ersten Halbjahr 18,7 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 6,9 Mio. Euro), an Gewinnen vor Steuern eliminiert worden. Trotz der "stillen Reserven" wies der Konzern per 30. Juni 2021 ein Eigenkapital von 197,8 Mio. Euro (per 31. Dezember 2020: 200,6 Mio. Euro) und damit eine Eigenkapitalquote von 27,1 Prozent (per 31. Dezember 2020: 30,2 Prozent) aus.