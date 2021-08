secunet Security Networks AG schließt erstes Halbjahr 2021 sehr gut ab

- Umsatz steigt um 30 % auf 147,6 Mio. Euro (H1 2020: 113,4 Mio. Euro)

- Wachstum in beiden Segmenten

- EBIT verbessert sich um 49 % auf 24,2 Mio. Euro (H1 2020: 16,2 Mio. Euro)

- Auftragsbestand über Vorjahreswert

- Gesamtjahresprognose bestätigt

[Essen, 11. August 2021] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650) veröffentlicht heute den Halbjahresfinanzbericht 2021. Die im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 erzielten Ergebnisse übertrafen deutlich die Erwartungen der Gesellschaft zu Beginn des Geschäftsjahres.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2021 konnte der secunet-Konzern den Umsatz um 30 % von 113,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 147,6 Mio. Euro steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 49 % auf 24,2 Mio. Euro (Vorjahr: 16,2 Mio. Euro).

Das Segment Public Sector, dessen Angebot sich an die öffentlichen Bedarfsträger im In- und Ausland sowie an internationale Organisationen richtet, steigerte den Umsatz um 21 % auf 122,4 Mio. Euro (Vorjahr: 101,0 Mio. Euro). Getragen wurde das Wachstum im Wesentlichen von einer weiterhin sehr hohen Nachfrage der öffentlichen Bedarfsträger nach sicheren mobilen Arbeitsplätzen. Das Segment trug 83 % zum Konzernumsatz bei (Vorjahr: 89 %).

Im Segment Business Sector, das sich an Unternehmen der privaten Wirtschaft und an den Gesundheitssektor richtet, hat sich der Umsatz von 12,4 Mio. Euro auf 25,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Ausschlaggebend hierfür war das Produktgeschäft mit dem secunet Gesundheitskonnektor, das sich im Berichtszeitraum sehr gut entwickelt hat. Der Anteil des Segments am Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr damit bei 17 % (Vorjahr: 11 %).