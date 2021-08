Nach Ausbruch über das Niveau von 10,4318 NOK und zugleich den langfristigen Abwärtstrend folgte ein kurzzeitiger Aufwärtsimpuls bis an 10,7040 NOK. Nur wenig später fiel das Währungspaar jedoch in den markanten Unterstützungsbereich verlaufend um 10,4318 NOK wieder zurück und versucht seit Wochen an dieser Stelle einen tragfähigen Boden zu etablieren. Zeitweise drohte der Wert sogar in den vorausgegangenen Abwärtstrend zurückzufallen, allerdings hellt sich das Chartbild wieder zusehends auf und könnte unter bestimmten Voraussetzungen für ein frisches Long-Investment durchaus herhalten. Die aktuelle Schiebephase ist allerdings klar als neutral zu bewerten.

10,50 NOK blockiert Anstieg

Noch läuft bei EUR/NOK zwischen den groben Marken von 10,40 und 10,50 NOK eine volatile Schiebephase. Erst oberhalb von 10,50 NOK werden weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 10,6103 NOK wahrscheinlich, darüber könnte dann ein Anstieg an die aktuellen Jahreshochs bei 10,7040 NOK gelingen. Übergeordnetes Ziel stellt der Bereich um 11,0518 NOK für das Paar dar. Ein bärisches Szenario für EUR/NOK würde sich dagegen unterhalb der Kursmarke von 10,3690 NOK einstellen, in diesem Fall müssten Abschläge zurück auf 10,2610 NOK und darunter sogar auf 10,1970 NOK zwingend einkalkuliert werden.