HARTMANN: Umsatz und Ergebnis unter Druck

Heidenheim (ots) -



- Erwartungsgemäß rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung gegenüber Vorquartalen

- Corona beeinflusst weiterhin den Geschäftsverlauf der Geschäftssegmente unterschiedlich

- Ausblick 2021: Prognose für das Jahr 2021 bestätigt



Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung der HARTMANN GRUPPE hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 nicht an Bedeutung verloren. Umsatz und Ergebnis sind erwartungsgemäß unter Druck geraten. Die 2020 deutlich sichtbaren positiven Corona-Sondereffekte sind im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 erheblich zurückgegangen. Insbesondere bei Desinfektionsprodukten und Schutzbekleidung ist die Nachfrage nach den Höchstständen im Vorjahr gesunken. Gleichzeitig haben die negativen Corona-Effekte weithin Bestand: Der Budget- und Kostendruck in den Gesundheitssystemen verschärft sich weiter und wirkt sich ebenso auf den Geschäftsverlauf aus wie die noch immer niedrige Zimmerbelegungsrate in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Nur die zum Ende des ersten Halbjahres langsam zunehmende Zahl von Operationen und der dadurch wieder steigende Bedarf an Produkten für die Wundversorgung weisen auf eine leichte Erholung hin. Die steigenden Rohstoff-, Fracht- und Logistikkosten haben sich ebenfalls negativ auf die Entwicklung der Geschäftssegmente ausgewirkt.