Leifheit AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2021



* Konzernumsatz in H1 2021 um fast 20 Prozent auf 156,3 Mio. EUR gesteigert



* Heimatmarkt Deutschland mit Umsatzplus von 30,5 Prozent

* Konzern-EBIT um 55 Prozent auf 13,6 Mio. EUR signifikant verbessert

* Free Cashflow steigt deutlich auf 10,4 Mio. EUR



* Prognose 2021 bestätigt: Wachstum des Konzernumsatzes von mind. 5 Prozent,

EBIT zwischen 20 und 24 Mio. EUR erwartet



Nassau, 11. August 2021 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat ihren Wachstumskurs fortgesetzt und im ersten Halbjahr 2021 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung verzeichnet. So konnte der Leifheit-Konzern in den ersten sechs Monaten 2021 das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im Vergleich zum Vorjahreswert von 8,8 Mio. EUR auf 13,6 Mio. EUR signifikant verbessern, was einer Steigerung des Konzern-EBIT von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Positiv zum Tragen kam hier der Anstieg des Bruttoergebnisses um 11,2 Mio. EUR auf 68,7 Mio. EUR, der vor allem aus den Deckungsbeiträgen aus dem deutlichen Umsatzanstieg sowie aus positiven Produkt- und Kundenmixeffekten resultierte. Nach Abzug der Steuern ergab sich für das erste Halbjahr 2021 ein Periodenergebnis von 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR). Der Free Cashflow verbesserte sich auf 10,4 Mio. EUR nach -2,5 Mio. EUR in der Vorjahresperiode.



Im ersten Halbjahr 2021 erhöhte sich der Konzernumsatz deutlich um 19,9 Prozent auf 156,3 Mio. EUR (Vorjahr: 130,4 Mio. EUR). Damit ist es dem Leifheit-Konzern gelungen, im vierten Quartal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen. Insbesondere der Heimatmarkt Deutschland hat einen Turnaround erlebt und sich im ersten Halbjahr mit einem Plus von 30,5 Prozent zu einem Wachstumsmarkt entwickelt. Mit einer Umsatzsteigerung von 16,5 Prozent leistete auch die Region Zentraleuropa einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg, wo sich die bedeutenden Märkte Italien und Frankreich sehr gut entwickelten. Durch erfolgreiche TV-Kampagnen in Italien bzw. deren Ankündigung in Frankreich, konnte die Nachfrage deutlich gesteigert und das Distributionsnetzwerk erneut ausgeweitet werden. Gleichzeitig ist es dem Leifheit-Konzern gelungen, in der Region Osteuropa einen Umsatzzuwachs von 7,0 Prozent zu erzielen. Insbesondere in der Tschechischen Republik führten intensivierte Marketingaktivitäten zu einem zweitstelligen Umsatzplus.