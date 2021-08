Disclaimer

LYNX Geht die Rallye weiter oder droht der Visa Aktie eine große Korrektur? Während Aktien von Banken an der Wall Street ordentlich durchstarten, geht es den Zahlungsanbietern und Kreditkartenunternehmen derzeit nicht so gut. Auch die Visa-Aktie musste in den letzten Wochen einige Federn lassen und die Kurse korrigierten in Richtung der 50-Tage-Linie.