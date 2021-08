JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,40

Kursziel alt: 53,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius SE anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 53,00 auf 52,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber entsprechend an. Dabei berücksichtigte der Experte auch für die einzelnen Sparten Bewertungsmultiplikatoren für das Jahr 2023. Wohl im Gegensatz zum Management ist Adlington immer noch der Auffassung, dass die einzelnen Geschäftssparten separat betrachtet werthaltiger sind als der Gesamtkonzern./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.