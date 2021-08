Die Beteiligungen der INDUS Gruppe (ISIN: DE0006200108) konnten den positiven Trend des Jahresbeginns fortsetzen und ihr Geschäft im zweiten Quartal 2021 weiter gut entwickeln. In den ersten sechs Monaten erhöhte sich der Umsatz um 9,8 % auf 850,3 Mio. EUR (H1 2020: 774,2 Mio. EUR). Mit 56,3 Mio. EUR lag das operative Ergebnis (EBIT) 74,6 Mio. EUR über dem EBIT des – durch die Corona-Pandemie beeinflussten – Vorjahreszeitraums (H1 2020: – 18,3 Mio. EUR); vor Wertminderungen beträgt der Anstieg des EBIT 36,7 Mio. EUR. Dazu hat auch das 2020 umgesetzte Maßnahmenpaket ZWISCHENSPURT beigetragen. Die EBIT-Marge stieg von -2,4 % auf 6,6 %. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,10 EUR nach -1,63 EUR im Vorjahr.

Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr bei 22,8 Mio. EUR (H1 2020: 29,0 Mio. EUR). Das Working Capital stieg erwartungsgemäß durch die erhöhte Geschäftstätigkeit an. Außerdem sichern sich Beteiligungen mit einem höherem Vorratsbestand gegen aktuell steigende Rohstoffpreise und Materialengpässe ab. Nach einer im Corona-Jahr 2020 bewusst restriktiveren Investitionspolitik investierten die Beteiligungen im ersten Halbjahr mit 30,2 Mio. EUR annähernd doppelt so viel in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte wie im Vorjahreszeitraum (H1 2020: 16,1 Mio. EUR). Die liquiden Mittel betrugen zum Quartalsende 163,2 Mio. EUR – eine komfortable Ausgangslage für weitere Akquisitionen. Die Eigenkapitalquote lag bei 40,2 % und damit oberhalb des Zielwertes von 40 %.

Umsatzanstieg in allen Segmenten – anorganisches Wachstum durch Zukäufe

Alle Segmente des INDUS-Portfolios steigerten im ersten Halbjahr 2021 ihren Umsatz deutlich. In Summe konnten die Umsatzeinbußen durch Verkäufe und Schließungen im Rahmen des Maßnahmenpakets ZWISCHENSPURT kompensiert werden. Insbesondere die Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau erhöhten ihren Umsatz mit einem Zuwachs von annähernd 20 % stark. Auch die jüngsten Zukäufe JST und WIRUS trugen zum Umsatzanstieg der INDUS-Gruppe bei: Das anorganische Wachstum der INDUS-Gruppe lag in den ersten sechs Monaten bei 1,7 %. Im Juli 2021 konnte zudem FLACO, ein Spezialist für Fluid-Management, als Ergänzungsakquisition für die HORNGROUP erworben werden.