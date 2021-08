Die Technologieführerschaft sowohl bei DRAM-, NAND- als auch bei NOR-Speicherprodukten versetzt Micron in eine ausgezeichnete Position, um angestoßen durch die Megatrends KI, 5G und Cloud-Computing massenhaft Speicherlösungen zu liefern. Micron Technology gab am 30. Juni die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt (Das Quartal endet am 3. Juni). Mit einem Quartalsumsatz von 7,42 Milliarden US-Dollar wurde der auf 7,1 Milliarden prognostizierten Umsatz deutlich übertroffen. Auch der Non GAAP Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 1,74 Milliarden US-Dollar lag klar über der Prognose von 1,62 Milliarden US-Dollar. Weiters will das Unternehmen seine erste Dividende zahlen. Der Chiphersteller plant die Zahlung von zehn Cent pro Aktie in bar, zahlbar am 18. Oktober. Micron hat außerdem seine Aktienrückkaufpolitik aktualisiert, um bei niedrigen Kursen mehr und bei hohen Kursen weniger zu kaufen.

