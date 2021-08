DGAP-News XIGEM Technologies: Aktien von Xigem Technologies starten in den Handel am OTCQB(R) Venture Market Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 11.08.2021, 09:07 | 49 | 0 | 0 11.08.2021, 09:07 | DGAP-News: XIGEM Technologies / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Sonstiges

XIGEM Technologies: Aktien von Xigem Technologies starten in den Handel am OTCQB(R) Venture Market



11.08.2021 / 09:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TORONTO, 11. August 2021 - Xigem Technologies Corporation ("Xigem" oder das "Unternehmen") (CSE:XIGM; OTCQB:XIGEMF; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Zulassung zum OTCQB(R) Venture Market ("OTCQB") erhalten hat. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens beginnt heute unter dem Kürzel XIGEMF. "Es ist uns eine Freude, den Anlegern eine weitere Möglichkeit für den Handel mit unseren Aktien bieten zu können, und wir freuen uns darauf, die Bekanntheit unseres Unternehmens bei US-Investoren zu erhöhen", erklärt Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem. "Wir sind der Ansicht, dass der Handel am OTCQB(R) zu einer allgemein verbesserten Liquidität und Sichtbarkeit auf den globalen Kapitalmärkten führen kann, während wir unsere Strategie der Entwicklung, der Akquise und der Bereitstellung von Technologien für die ständig wachsende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft weiter verfolgen." Der OTCQB(R) ist ein führender Handelsplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Anfangs- und Entwicklungsstadium. Der OTCQB(R) ist von der U.S. Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt und hilft Unternehmen dabei, einen beträchtlichen Unternehmenswert aufzubauen, einschließlich einer verbesserten Liquidität und Bewertung. Anleger können von einem effizienten Handel über ihren bevorzugten Börsenmakler oder Finanzberater, transparenten Preisen mit Echtzeit-Kursen und einer vertrauenswürdigen Offenlegung profitieren, die Broker-Händlern und Anbietern von Marktdaten auf breiter Basis zur Verfügung gestellt werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer