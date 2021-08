Die ersten beiden Handelstage verliefen unter dünnsten Handelsvolumina an den Aktienmärkten, gestern erreichten Dow Jones und S&P 500 jeweils Allzeithochs auf Schlusskursbasis - aber heute (14.30Uhr) kommen die lange erw

Die ersten beiden Handelstage verliefen unter dünnsten Handelsvolumina an den Aktienmärkten, gestern erreichten Dow Jones und S&P 500 jeweils Allzeithochs auf Schlusskursbasis - aber heute (14.30Uhr) kommen die lange erwarteten Daten zur Inflation in den USA und dürften endlich wieder mehr Bewegung bringen! Ist die Inflation wirklich "transitory", wie die Fed stets postuliert und die Märkte ebenfalls glauben? Wenn ja, dann müssten die heutigen US-Verbraucherpreise einen deutlich geringeren Anstieg zeigen als im Vormonat. Gestern jedenfalls weitere Stärke des Dollars nach Aussagen einiger Fed-Mitglieder in Sachen Tapering (der Dollar nun an einer wichtigen Widerstands-Marke), sowie weiter höhere Renditen für US-Staatsanleihen..

Hinweise aus Video auf Artikel:

1. Inflation und der Schweinezyklus: Sind die Preisauftriebe dauerhaft?

2. Inflation: Containerpreise to the moon – wie lange noch?

3. Lieferketten nach Corona: Inflation oder weiter abhängig sein von Asien

Das Video "Inflation: Heute Tag der Wahrheit!" sehen Sie hier..